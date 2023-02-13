177. saatte Hatay'da 26 yaşındaki Derya Akdoğan'la sevindik

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 177 saat sonra, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki enkazdan 26 yaşındaki Derya Akdoğan kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Korkmaz Apartmanı'nda ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Enkazdan ses gelmesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışma sonucu, depremden 177 saat sonra 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. AA

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