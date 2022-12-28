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28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

2,8 milyon kişi iller arasında göç etti

28 Aralık 2022, Çarşamba 15:35
Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 777 bin 797 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı.

Buna göre, ülkede 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı seyir izleyerek 2021 yılında yüzde 3,28 oldu.

Bu çerçevede Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

En az göçü Ardahan aldı, en az göç veren il Bayburt oldu

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımında, İstanbul 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il olarak tespit edildi. İstanbul'u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu.

En çok göç alan iller İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. 408 bin 165 kişi ile İstanbul, en çok göç veren il olurken, bu ili 165 bin 604 kişi ile Ankara ve 109 bin 470 kişi ile İzmir takip etti.

En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 382 kişi ile Bayburt, 6 bin 445 kişi ile Ardahan ve 6 bin 517 kişi ile Tunceli olarak belirlendi.

Türkiye'de, geçen yıl en fazla göç hareketliliği 20-24 yaş grubunda

Türkiye'de, geçen yıl en fazla göç hareketliliği, 731 bin 284 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 41,6'sını erkekler, yüzde 58,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de 2021'de 18-24 yaş grubunda yer alan 386 bin 646 kişi, ikamet ettiği ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptırdı. Söz konusu kişilerin 18-24 yaş grubunda bulunan genç nüfus içindeki oranı yüzde 4,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 3,7, kadınlarda yüzde 4,7 olarak hesaplandı.

İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı en yüksek ilin yüzde 17,5 ile Isparta olduğu görüldü. Bu ili yüzde 16,8 ile Bayburt ve yüzde 16,7 ile Burdur izledi.

İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı en düşük iller ise sırasıyla, yüzde 0,2 ile Şanlıurfa, yüzde 0,4 ile Şırnak ve yüzde 0,7 ile Mardin ve Diyarbakır oldu.

En çok eğitim nedeniyle göç hareketliliği yaşandı

Türkiye'de geçen yıl 686 bin 973 kişi eğitim nedeniyle göç etti. Diğer göç etme nedenlerine bakıldığında, 570 bin 224 kişinin hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ettiği, 429 bin 752 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok eğitim sebebiyle göç hareketliliğinin yaşandığı tespit edildi.

Erkeklerde 274 bin 273 kişi, kadınlarda ise 412 bin 700 kişi eğitim nedeniyle göç etti. Her iki cinsiyette de sırasıyla hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ile daha iyi konut ve yaşam koşulları, eğitimden sonra en önemli göç nedenleri olarak sıralandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden ilk kez göç etme nedeni bilgisi üretildi

Öte yandan, Türkiye'de iç göçe ilişkin bilgiler Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) her yıl düzenli olarak üretiliyor. Her yıl üretilen iç göç istatistiklerine ek olarak, göç eden nüfusun göç etme nedeni bilgisi "2021 Nüfus ve Konut Sayımı (NKS)" kapsamında ilk kez idari kayıtlara dayalı üretildi.

AA

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