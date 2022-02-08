2 şehirde eğitime kar arası

Çankırı ve Çanakkale'nin 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

Çanakkale

İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararlarına göre, kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Lapseki, Biga, Çan ve Yenice'de 9 Ocak çarşamba günü taşımalı eğitim ve öğretim tatil edildi.

Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.