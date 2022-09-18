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18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

20 liradan aşağı olmaması gerekiyor

18 Eylül 2022, Pazar 22:40
Konya’da çiftçilik yapan, aynı zamanda Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği (KONPADER) Başkanı olan Ahmet Bestil, 12 lira olarak açıklanan yağlık ayçiçeği alım fiyatına tepki gösterdi.

Bestil, “Bizim geçen seneki üretim maliyeti ile bu seneki üretim maliyeti arasında yüzde 400’lük bir fark oldu. Geçen sene ayçiçeği üretmek için kullandığımız gübre 4 liraydı, bu sene 20 lira. Geçen sene bu vakitler mazot 7 liraydı, şimdilerde 25 lira. Bu sene yağlık ayçiçeği taban fiyatlarının 20 liradan aşağı olmaması gerekiyor. Biz ondan da vazgeçtik, 12 liraya satacak yer bulamıyoruz” dedi.

Konya - anka

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