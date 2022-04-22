20 yıldır aynı camiye yuva kuruyorlar

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki 26 yılık camiye 20 yıldır yuva yapan leylekler mahallenin simgesi haline geldi.

Muslihittin Mahallesi’nde 26 yıl önce yapımı tamamlanan Şeyh Muslihittin Camisi’ne her yıl nisan ayında gelen leylekler mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor. Leyleklerin kubbeye yaptığı yuvaya, cami yöneticileri de özenle bakıyor. Şeyh Muslihittin Camisi İmam Hatibi Sait Demirel, “Misafirlerimiz bu yıl ramazan ayının başlangıcıyla beraber geldi. Güzel bir hava oluşturdular. İnşallah yavrulayıp buradan ayrılıncaya kadar iyi bir şekilde misafir edeceğiz.” şeklinde konuştu. 18 yıldır camide görev yapan Demirel, “20 yıldır geldikleri söyleniyor. Son 5 veya 6 yıldır düzenli olarak bahar mevsiminde geliyorlar. Yavrulayıp, çoğaldıktan sonra biraz uçuş antrenmanı yapıp buradan ayrılıyorlar.” dedi. AA

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