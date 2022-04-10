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10 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

200 bin liralık veresiye borçlarını ödedi

10 Nisan 2022, Pazar 17:00
Ordu Ünye’de gizemli bir hayırsever 7 bakkalı gezerek vatandaşların yaklaşık 200 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Saraçlı mahallesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, mahallede bulunan 7 bakkalı tek tek gezerek veresiye defterini alarak borcunu kapattı. Gizemli hayırseverin yaptığı bu davranış esnaf ve vatandaşları sevince boğdu. Yaşanılan bu olay sonrası esnaflarda iş yerlerinin camlarına “9 Nisan 2022 tarihine kadar olan veresiye borcu herkesin kapanmıştır” yazısı astı.

Haber Merkezi

 

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