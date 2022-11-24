21 şehre şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz Bölgeleri ile (Kastamonu, Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batı ve güney, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağış beklenen iller şöyle: Bursa, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyon, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa.

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