İstanbul’da geçen yıl her 23 dakikada bir yangın çıktı.

İtfaiyenin en çok mesai yaptığı ilçe Esenyurt oldu. Yangınlar en çok evlerde meydana geldi, 6 binden fazlasının sebebi ise dikkatsizlikti. Ortalama 23 dakika 18 saniyede bir, İstanbul’un farklı bir noktasından alevler yükseldi. Geçen yıl 22 bin 554 yangının çıktığı megakentte, yangın nedenleri arasında ilk sırada “dikkatsizlik” yer aldı. 6 bin 565 yangına; söndürülmemiş izmarit, kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi ve çocukların ateşle oynaması yol açtı.

Müdahale süresi 6,5 dakika

İtfaiye, yangınlara ortalama 6,5 dakikada müdahale etti. İstanbul’da yangının en çok çıktığı yerlerin başında evler vardı. Onu, iş yeri ve araç yangınları izledi. İtfaiye sadece yangınlarda değil can kurtarma, sel, su baskını ve güvenlik tedbirleri konusunda da iş başındaydı. Ekipler en çok Esenyurt ilçesine sevk edildi. Müdahale edilen olaylarda 9 bin 306 kişi kurtarıldı.

(TRT Haber)