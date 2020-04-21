24 Nisan'da kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacakları duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi. AA

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