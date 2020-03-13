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13 MART 2020 CUMA - YIL: 51

25 dakikalık elektriğe bedel

13 Mart 2020, Cuma 13:00
Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, “Sadece bir adet cam şişenin geri dönüştürülmesiyle bir bilgisayarı 25 dakika çalıştırmak mümkün” dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, bütün ambalajların geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabileceğini belirterek, sadece bir adet cam şişenin geri dönüştürülmesiyle bir bilgisayarı 25 dakika çalıştırmanın mümkün olduğunu bildirdi.

ASD, “Ambalajlı Gıdaları Tercih Et” söylemiyle 2 yıl önce hayata geçirdiği farkındalık kampanyasına bu yıl geri dönüşümün önemini de ekleyerek devam ediyor. Zeki Sarıbekir, yenilenen kampanyayla ambalajın çöp olmadığı ve geri dönüştürülebildiğine dikkati çekmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti: 

“Hedefimiz, topluma ambalajın önemini anlatabilmek. Bu nedenle gıdalar aracılığıyla konuştuk ve ambalajın gıdaları taze tuttuğunu, bozulmasını ve israfı önlediğini, sağlıklı olduğunu anlatmaya çalıştık. Ayrıca, ambalajın çöpe atılmaması gerektiğini, geri dönüştürülerek herkesin çevreye katkı sağlayabileceğine de değindik. Bu konuyu önemsiyoruz. Çünkü ambalajların geri dönüşümüyle sadece çevreye değil, ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz.”      

TASARRUF MİKTARLARI

Bütün ambalajların geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabileceğini aktaran  Sarıbekir, “Bugün bir alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu 3 saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyor ya da bir ton kâğıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. Bir ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kilovat elektrik enerjisi tasarruf ediyoruz. Sadece bir adet cam şişe geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu elde ediyoruz. Sağlığımız, çevremiz ve ülkemiz için ambalajlı gıdalar tercih etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

AA

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