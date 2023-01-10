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10 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

250 bin ağaca bedel

10 Ocak 2023, Salı 09:40
İzmir’de kurulu geri dönüşüm tesisinde ambalaj atığı içecek kartonlarının geri dönüşümünden elde edilen tabiat dostu kağıtlar vesilesiyle yaklaşık 250 bin ağacın korunmasının sağlandığı belirtildi.

Yaşar Holding’den yapılan açıklamaya göre, Viking Kağıt Fabrikası ve geri dönüştürülmüş kağıt üretimi yapan Tetra Pak iş birliği ile oluşturulan tesiste, yıllık 15 bin tonluk geri dönüşüm kapasitesiyle ekolojik temizlik kağıtları üretiliyor.

Tesiste ambalaj atığı içecek kartonlarının içeriğindeki selüloz ayrıştırılıp, geri kazanılarak kağıt endüstrisi için ham madde haline getiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viking Kağıt Genel Müdürü Abdullah Akçasız, şunları kaydetti: “Yüzde 100 geri kazanımlı selüloz ile üretilen, özgün bej renkli, doğa dostu kağıtlar sayesinde yıllık olarak yaklaşık 250 bin ağaçlık bir doğal kaynağı koruyarak çevreye de katkı sunuyoruz.”

AA

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