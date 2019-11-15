"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

250 kişi arıyor: Çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor!

15 Kasım 2019, Cuma 11:17
Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kaldığı öğrenilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün öğleden sonra merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında iskelenin çökmesi sonucu Küçükcan'ı bulmak için başlatılan çalışmalar gece boyu devam etti. Ekipler aralıksız şekilde arama çalışmaları yürüttü.

Olay yerinde çalışmalarla ilgili bilgi alan Gaziantep Valisi Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, cami inşaatı sırasında çeşitli teknik personelden destekler alındığını, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın da ölçü almak için içeride çalıştığı yönünde bilgiler bulunduğunu söyledi.

Bu sırada iskelenin çöktüğünü ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"İskelenin çökmesine rağmen, 8-10 metre yüksekliğinde tahtalar var. İlk andan itibaren AFAD, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve diğer belediyelerin görevlileri kurtarma için elinden geleni yapıyor. Enkaz kaldırmayla kişiyi kurtarma arasında çok büyük fark var. Canlı kurtarmak, zarar vermemek için daha hassas davranmak gerekiyor. Yapılması gereken her şey yapılıyor. Çok üzücü bir olay. İnşallah isteğimiz, duamız bir an önce sapasağlam olarak ailesine kavuşması. Dört koldan çalışılıyor, yapılması gereken her şey yapılıyor. Arama kurtarma köpekleri var, termal kameralar var. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda da çalışılıyor."

Bu arada, Küçükcan'ın ailesi de arama çalışmalarından iyi bir haber alma umuduyla bölgede bekleyişini sürdürüyor.

250 kişi arıyor

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde uzun süre önce yapımı başlatılan ve 7 yıldır herhangi bir faaliyet gerçekleşmeyen cami inşaatının içerisindeki ahşap iskelede göçük meydana geldiği belirtildi.

Dün saat 15.42'de meydana gelen olay sırasında inşaata inceleme amacıyla giren özel bir firma çalışanı inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın göçen iskelelerin altında kaldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, olay esnasında cami yakınında bulunan 2 kişinin de çıkan seslerin ardından panikle kaçmaya çalışırken düşerek hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, AFAD, ilk yardım, belediye, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Olay yerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren 250 kişilik ekip inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ın bulunduğu tahmin edilen yerdeki ahşap iskeleleri keserek şahsa ulaşma çalışmalarını sürdürürken göçüğün büyük olması nedeniyle Korkut Küçükcan’a henüz ulaşılamamıştır." ifadesi kullanıldı.

AA

Okunma Sayısı: 700
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bıçaklı saldırıları önlemek için tek başına harekete geçti

    İsrail ordusundan katliamın itirafı

    286 bin hükümlü ve tutuklu var

    Yemen'de 2 milyon kadın göç etmek zorunda kaldı

    İlk 'ara' tatil bugün başlıyor

    Milyar dolarlık yeni rekabet alanı: Yapay zeka

    Milli Takım birçok ilke imza attı

    Bakırköy'deki acı hadiseye ilişkin Kaymakamlıktan açıklama

    250 kişi arıyor: Çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor!

    İşsizlik rakamları endişelendiriyor

    HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

    Komşusu açken tok uyunmaz

    Bu skandallarla yargı nereye?

    Çalışan yoksulluğu yüzde 11 arttı

    Milliler bir ilke imza attı

    Müslüman kimliğine uygun yaşamalıyız

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz

    Milli Takım EURO 2020'yi garantiledi
    📷

    Samimiyet Urfa sokaklarına yansımış

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kararlı duruş,” öyle mi?
    Genel

    Bu skandallarla yargı nereye?
    Genel

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Evliya ve şeyhlerden binlerce kat vird, tesbih ve zikir mümkün
    Ahmet BATTAL

    Ne verdiysek geri mi alıyoruz?
    Genel

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz
    Süleyman KÖSMENE

    Akrabalar arası hassas çizgiler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Ekran yarası
    Cevher İLHAN

    Eğitim ve öğretimde “Atatürkçülük”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.