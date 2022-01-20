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20 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

3 ilde okullar yarın da tatil

20 Ocak 2022, Perşembe 16:34
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 21 Ocak'ta bazı illerde eğitime ara verildi.

Van

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ocak Cuma günü, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Adıyaman

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Rize

Valilikten yapılan yazılı açıklamada resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 21 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarıldı, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Okullarda zorunlu karne töreni yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, kendi isteğiyle karnesini okullarından almak isteyen öğrenciler için okulların açık bulundurulacağı, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görev başında olacağı belirtildi.

AA

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