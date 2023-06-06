"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

3 tarafımız plastik denizlerle çevrili

06 Haziran 2023, Salı
Doç. Dr. Ülgen Aytan, “Denizlerimiz mikroplastiklerle kontamine olmuş durumda, üç tarafımız artık denizlerle değil plastik denizlerle çevrili.” dedi.

Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü içine alan haftada kutlanan “Türkiye Çevre Haftası”nın bu yılki teması “Temiz Deniz, Temiz Dünya” olarak belirlendi. Türkiye’yi çevreleyen denizlerdeki plastik varlığı hakkında konuşan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, plastiğin deniz ortamında tüm kirleticilerden farklı dağılım gösterdiğini ve çok komplike bir kirletici olduğunu söyledi. Aytan,  Türkiye’yi çevreleyen denizlerdeki plastik yoğunluğu konusunda, “Bildiğimiz şey şu: Denizlerimiz mikroplastiklerle kontamine olmuş durumda, üç tarafımız artık denizlerle değil plastik denizlerle çevrili.” diye konuştu.

KIZ KULESİ’NDEN BUNLAR ÇIKTI - Üsküdar Belediyesince, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte gönüllü dalgıçlar Kız Kulesi'nin çevresinde dip temizliği yaptı. Dalgıçların deniz dip temizliği yaptığı etkinlikte sudan çıkarılan lastik, plastik, cam şişe, kutular ve çeşitli atıklar sahilde sergilendi.

Denizlerdeki plastik yükü

Karadeniz’de kilometrekarede 1 milyon mikroplastik parçacığın üzerine çıkılan yerler olduğunu aktaran Aytan, az tuzlu olması nedeniyle plastiklerin daha hızlı battığı Karadeniz’de dipteki durumu tam olarak bilemediklerini vurguladı. Doç. Dr. Ülgen Aytan şunları söyledi: “Üst su ile alt su birbirine karışmadığı için Karadeniz’de alt tabakalarda da birikme söz konusu. Karadeniz, sadece kıyı ülkelerin değil, toplamda 22 gelişmiş, sanayi ülkesinin büyük nehirler aracılığıyla drenaj alanını oluşturuyor. Tuna Nehri, 2015 yılında yapılan bir çalışmaya göre, günde 4,5 ton plastiği taşıyor. Bu rakam bugün katbekat artmış durumda çünkü plastik üretimi artıyor. Aytan, İzmit Körfezi’nde tespit ettikleri mikroplastik yükünün, kilometrekarede 8 milyon parçacığın üzerinde olduğu bilgisini paylaştı. Akdeniz’in genelinin, dünya ile yarışacak miktarda plastik barındırdığına dikkati çeken Aytan, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ile yürüttükleri bir projede, Özel Çevre Koruma Alanı olan Finike’de dahi çok yüksek rakamlarda mikro, mezo ve makroplastik kirliliği tespit ettiklerine değindi.

Gidişat çok kötü

Aytan, sözlerini şöyle tamamladı: “Deniz, çok yakın gelecekte bambaşka bir yer haline gelecek. Umuyorum bu gidişata son vereceğiz, birtakım geri dönüştürülemez etkiler görülüyorsa da ‘Zararın neresinden dönersek kardır.’ diyerek yeni teknoloji arayışlarına gireceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Gidişat gerçekten çok kötü. Bu şekilde gitmeye devam ederse de hem denizlerde 1950’lerden beri biriken plastikler parçalanmaya devam edecek hem de bunun üzerine katbekat fazlası eklenecek. Gezegende çok önemli bir yere sahip olan deniz ekosisteminde ciddi bozulmalar olacak.”

AA

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şimşek'e 5 soru

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği bir kez daha ihlal edildi!
    📷

    Peygamberimizin (asm) güzide isimlerini taşıyan müşterilerinden para almıyor...

    Bangladeş'teki ilkokullarda eğitime 'sıcaklık' arası

    İhracatçıların 4 talebi var

    Siyasi haklar çökünce kurumlar da çöküyor

    Meclis Başkanını seçecek

    3 tarafımız plastik denizlerle çevrili

    Zelenski: 500 çocuk öldü

    ENAG: Yüzde 109, TÜİK: Yüzde 39,59

    Başka seçenek yok!

    Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı oldu

    İbrahim Kalın MİT Başkanlığı'na atandı

    Gaziantep Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliğine atandı

    Aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem şehit oldu

    Uber faaliyetlerinin durdurulması kararı kesinleşti

    Amasya'dan üzücü haber

    'Uyarılara lütfen dikkat edin'

    Samsun’da sel ölüme sebep oldu

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Almancı komşum neden ‘tek adam’a oy verdi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    3. gençlik şûrâmız
    Cevher İLHAN

    Yeni dönemin “kucaklaşma” kodları
    Süleyman KÖSMENE

    Amel terazimizde ağır çeken bir söz
    Faruk ÇAKIR

    Başka seçenek yok!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefete tahammülsüzlük nedir?
    Genel

    Şimşek'e 5 soru
    İbrahim Aktaşcı

    Gammaz yüreğin faal nedameti
    Necati Bilici

    Asıl kaçış günahlardan olmalı
    Genel

    ENAG: Yüzde 109, TÜİK: Yüzde 39,59

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.