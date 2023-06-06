3 tarafımız plastik denizlerle çevrili

Doç. Dr. Ülgen Aytan, “Denizlerimiz mikroplastiklerle kontamine olmuş durumda, üç tarafımız artık denizlerle değil plastik denizlerle çevrili.” dedi.

Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü içine alan haftada kutlanan “Türkiye Çevre Haftası”nın bu yılki teması “Temiz Deniz, Temiz Dünya” olarak belirlendi. Türkiye’yi çevreleyen denizlerdeki plastik varlığı hakkında konuşan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, plastiğin deniz ortamında tüm kirleticilerden farklı dağılım gösterdiğini ve çok komplike bir kirletici olduğunu söyledi. Aytan, Türkiye’yi çevreleyen denizlerdeki plastik yoğunluğu konusunda, “Bildiğimiz şey şu: Denizlerimiz mikroplastiklerle kontamine olmuş durumda, üç tarafımız artık denizlerle değil plastik denizlerle çevrili.” diye konuştu.

KIZ KULESİ’NDEN BUNLAR ÇIKTI - Üsküdar Belediyesince, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte gönüllü dalgıçlar Kız Kulesi'nin çevresinde dip temizliği yaptı. Dalgıçların deniz dip temizliği yaptığı etkinlikte sudan çıkarılan lastik, plastik, cam şişe, kutular ve çeşitli atıklar sahilde sergilendi.

Denizlerdeki plastik yükü

Karadeniz’de kilometrekarede 1 milyon mikroplastik parçacığın üzerine çıkılan yerler olduğunu aktaran Aytan, az tuzlu olması nedeniyle plastiklerin daha hızlı battığı Karadeniz’de dipteki durumu tam olarak bilemediklerini vurguladı. Doç. Dr. Ülgen Aytan şunları söyledi: “Üst su ile alt su birbirine karışmadığı için Karadeniz’de alt tabakalarda da birikme söz konusu. Karadeniz, sadece kıyı ülkelerin değil, toplamda 22 gelişmiş, sanayi ülkesinin büyük nehirler aracılığıyla drenaj alanını oluşturuyor. Tuna Nehri, 2015 yılında yapılan bir çalışmaya göre, günde 4,5 ton plastiği taşıyor. Bu rakam bugün katbekat artmış durumda çünkü plastik üretimi artıyor. Aytan, İzmit Körfezi’nde tespit ettikleri mikroplastik yükünün, kilometrekarede 8 milyon parçacığın üzerinde olduğu bilgisini paylaştı. Akdeniz’in genelinin, dünya ile yarışacak miktarda plastik barındırdığına dikkati çeken Aytan, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ile yürüttükleri bir projede, Özel Çevre Koruma Alanı olan Finike’de dahi çok yüksek rakamlarda mikro, mezo ve makroplastik kirliliği tespit ettiklerine değindi.

Gidişat çok kötü

Aytan, sözlerini şöyle tamamladı: “Deniz, çok yakın gelecekte bambaşka bir yer haline gelecek. Umuyorum bu gidişata son vereceğiz, birtakım geri dönüştürülemez etkiler görülüyorsa da ‘Zararın neresinden dönersek kardır.’ diyerek yeni teknoloji arayışlarına gireceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Gidişat gerçekten çok kötü. Bu şekilde gitmeye devam ederse de hem denizlerde 1950’lerden beri biriken plastikler parçalanmaya devam edecek hem de bunun üzerine katbekat fazlası eklenecek. Gezegende çok önemli bir yere sahip olan deniz ekosisteminde ciddi bozulmalar olacak.”