3 Türk baharatına yurt dışında yasak

Türkiye’nin en büyük baharat markalarından Arifoğlu’nun Güney Asya ülkesi Singapur’da satılan üç ürünü potansiyel kanserojen renklendirici gerekçesiyle toplatılıyor.

Singapur Gıda Ajansı (SFA), Türkiye’den ithal edilen bu üç baharatta gıdalarda kullanılması yasaklı olan endüstriyel renklendiriciler tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, bu maddelerin potansiyel olarak kansere yol açabileceği belirtildi. SFA’nın açıklamasında, söz konusu üç ürün şöyle sıralandı: 250 gramlık pakette satılan Öğütülmüş Sumak, 70 gramlık paketteki Öğütülmüş Tatlı Biber ve 180 gramlık paketle satılan Tavuk Baharatı. Haber Merkezi

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