300 liralık ilaca şimdi 900 lira diyorlar

Sinoplu çeltik üreticisi Seyfettin Başoğlu, “Benim 300 liraya aldığım ilaca şimdi, 900 lira diyorlar. 600 lira artış var. Daha ot ilaçlarını almadık. Onlara ne kadar zam geldiğini bilmiyoruz. Eğer bu sene çeltik 16-17 lira olursa çiftçi zarar etmez” dedi.

Üretici Birol Güler ise, “Çeltik 20 liranın üstünde olursa zarar etmeyiz. Hiçbir çiftçi zarar etmez” diye konuştu. Sinop - anka

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