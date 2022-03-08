31 Mart’ta HGS dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 31 Mart’ta Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının iptal edileceğini bildirerek, cihazların değiştirilmesi konusunda izlenecek yolu paylaştı.

KGM’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart’ta otoyol ve köprülerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dönemi başlayacak. OGS kullanıcılarının, HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlara yer verilen açıklamaya göre, OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart’tan önce başvuru yapılacak. İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açılacak. Bütün geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek. AA

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