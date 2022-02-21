Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, geri dönüşüme kazandırılan 18 bin 787 ton kâğıt ile de 319 bin ağaç kesilmekten kurtuldu.

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında bütün bina ve yerleşkelerine sıfır atık kumbaraları yerleştirerek atıklar kaynağında ayrıştırıldı. Toplam 11 birimi ile Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olan Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Mayıs ayından bugüne kadar 30 bin 105 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdı. Geri dönüşüme kazandırılan 18 bin 787 ton kâğıt ile 319 bin ağaç, 7 bin 37 ton plâstik ile 18 bin metreküp petrol, 2 bin 865 ton cam ile 2 bin ton cam hammaddesi, 1411 ton metal ile bin 856 ton metal hammaddesi, 75 bin metreküp depolama alan tasarrufu ve 526 bin metreküp su tasarrufu sağlandı. AA

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