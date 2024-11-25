32 ilde eğitime 1 gün ara

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

Vali Aydın, engelli ve hamile kamu personelinin de 25 Kasım'da 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Kayseri

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, özel eğitim kurumları ve kurslar dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde

Valilikten yapılan açıklamda, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirtildi.

Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve olası buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında bugün eğitim ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli, diyaliz, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bayburt

Bayburt Valiliğinin yazılı açıklamasında ise yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildiği bilgisi paylaşılarak, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Sivas

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.

Şimşek, çocuklardan kar yağışının keyfini çıkarıp bol bol kitap okumalarını istedi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile ve engelliler ile kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Tokat

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Yozgat

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde sıcaklığın kent genelinde sıfırın altında 6 ile 10 derece aralığına düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kar ve soğuk hava nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Zaman zaman devam eden rüzgar, tipiye sebebiyet verdiğinden ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi, merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle ilimiz genelinde bugün her tür kademedeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Erzincan

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklama, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kırşehir

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir."

Kastamonu

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Karaman

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim ve öğretime, tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Malatya

Malatya'da kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, "Sevgili evlatlarım, ilimizde devam eden yoğun kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar değerlendirilerek bugün il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Giresun

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okullarında bugün eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

Aksaray

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi ara verildiği ifade edildi.

Adana

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Çankırı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı köylerin tamamında 25 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildiği ifade edildi.

Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Orta ve Bayramören ilçelerinde de her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi ara verildiği bildirildi.

Samsun

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz genelindeki Milli Egitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ögretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Öte yandan kamu kurumlarında görevli, hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sinop

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bugün de devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedilen açıklamada, “İlimizde etkili olan sağanak yağış, kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.” denildi.

Düzce

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü il genelinde okullarımız 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini bol bol kitap okuyarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Karabük

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Eflani ilçesinde eğitim kurumlarının tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

Erzurum

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelerde kentte etkili olan olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceğinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

Tunceli

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çocuklar bugün kar tatilinin keyfini çıkarsın. Pertek ve Çemişgezek ilçeleri hariç olmak üzere Tunceli merkez ve diğer ilçelerinde köy okulları ve taşımalı eğitim dahil eğitime bir günlük kar tatili molası verilmiştir."

Konya

Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ilçelerden Karatay'da kırsal mahallelerdeki okullar için, Meram'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için, Selçuklu'da da taşımalı eğitim öğretim öğrencileri için eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildi.

Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Bozkır, Cihanbeyli, Altınekin, Emirgazi ve Yunak ilçelerinde taşımalı eğitim öğretime tabi öğrenciler için eğitime ara verildi.

Ereğli, Karapınar ve Halkapınar'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime ara verildi, merkez okullarda eğitime devam edilecek.

Rize

Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçede yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bugün tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Bingöl

Valilikten yapılan açıklamada, Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Söz konusu ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda tedbir amaçlı eğitime bugün ara verildiği ifade edilen açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Elazığ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, tüm çabamız sizin eğitim hayatınızın aksamasız olarak geçmesi için. Ancak yağışların akşama göre beklenenden daha fazla olduğunu gözlemledim tüm gece. Sizleri seviyor ve değer veriyoruz, bu nedenle bugün itibarıyla 1 gün eğitime ara veriyoruz. Ayrıca engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."

Trabzon

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Dernekpazarı, Tonya ve Düzköy ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yomra ilçemize bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerimizde taşımalı eğitime, Araklı ilçemize bağlı Yeşilyurt, Çankaya ve Erenler ilkokul ve ortaokullarında, ayrıca bu güzergahlardan ve daha yukarı bölgelerden gelen ilk ve ortaöğretimdeki taşımalı eğitime, Şalpazarı ilçemizde taşımalı eğitime, Çaykara ilçemizde yolları kapalı olan ve rakımı 800 metre üzerinde bulunan mahallelerimizde taşımalı eğitime, Akçaabat ilçemizde Işıklar Orta Mahalle, Erikli, Demirkapı, Aydın ilkokulları, Işıklar Orta Mahalle, Akpınar, Demirkapı, Ağaçlı ortaokulları ve bu mahallelerden taşıma yapılan İmam Hatip Ortaokulu ile orta öğretim okullarında, Maçka ilçemizde Başar, Hamsikoy, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine, ilgili ilçe kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca karar verilmiştir."

Artvin

Artvin'in Yusufeli ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.