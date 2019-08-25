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26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

35 haneli mahallede 25 doktor

25 Ağustos 2019, Pazar 23:30
Konya’nın Toros Dağları’nın eteklerine kurulu Seydişehir ilçesinin 35 haneli 115 nüfuslu Yenice Mahallesi, eğitim seviyesinin yüksekliğiyle dikkatleri çekiyor.

Geçmişte tarım ve hayvancılıkla uğraşılan mahallede yaşayanlar, Antalya, İzmir ve İstanbul ile Almanya’ya göçlerin artması, yaşlı nüfusun emekli olup evlerine çekilmesine bağlı olarak eğitime yöneldi. Çocuklarını kırsal hayatın zorluklarından uzak tutmak ve geleceklerini garantiye almak isteyen mahalleli, büyük gayret sarf ederek çocuklarını okutmaya çalıştı. Köy okulunda eğitim gördükten sonra 1980’li yıllarda tıp fakültesini kazanan, bugün Selçuk Üniversitesi’nin rektörlüğünü yapan, mahallenin ilk doktoru Mustafa Şahin, kendinden sonra gelen nesle örnek oldu. Şahin’in ardından mahalle çocuklarının büyük bölümü tıp fakültesinde okudu. Bugün ise 115 nüfuslu mahalleden 25 doktor çıkmış durumda. Bunun yanı sıra, evliliklerle de mahalleye 15’e yakın gelin ya da damadın doktor gelmesiyle doktor sayısı 40’ı buluyor.

AA

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