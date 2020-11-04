"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

35 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

04 Kasım 2020, Çarşamba 10:10
Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de deprem bölgesinde günün en yüksek sıcaklığı 21 derece olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Antalya, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, Mersin’in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Bugün deprem bölgesinde yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 derece, en düşük sıcaklığın ise 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’nun Kuzey ve Batısında gök gürültülü sağanak

Güneydoğu Anadolu’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış alan bölgelerde, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Etiketler: kuvvetli yağış
Okunma Sayısı: 424
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü

    Bazı sosyal medya platformlarına 10'ar milyon TL ceza kesildi

    'Okulların sokaktan daha güvenli olduğunu ispat ettik'

    Ruhani: ABD seçimleri umurumuzda değil

    Trump: Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz

    Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 47 milyon 854 bini aştı

    35 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

    Avusturyalı Rahip Yeni Asya için yazdı: Teröre en iyi cevap

    Vefatının 11. yılında Şaban Döğen’i rahmetle yâd ediyoruz

    Durum ciddî

    "Demirel’in hayali kalkınmış demokratik hukuk devletiydi"

    İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir’in sözlerini hatırlattı

    "Dine karşı olmak siyasi bir hata"

    Beyaz Saray çevresindeki olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti

    Terör saldırısı sonrasında Viyana'da son durum?

    İzmir'de vefat sayısı 111'e yükseldi

    İzmir depremi ve Kovid-19 salgınına ilişkin alınan yeni kararlar açıklandı

    Koca: Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor

    TBMM'de Deprem Komisyonu kuruluyor

    ‘Kanal İstanbul’dan vazgeçin’

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enkazdaki bebekler
    Genel

    İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir’in sözlerini hatırlattı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah’ın imtihanı, kulun adaletsizliği”
    Ahmet BATTAL

    Takma, çakma çanta
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanatın son demleri (1)
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Güneş batıdan doğarken
    Genel

    Durum ciddî
    Faruk ÇAKIR

    Bu konuda da lideriz!
    Genel

    Avusturyalı Rahip Yeni Asya için yazdı: Teröre en iyi cevap
    Risale-i Nur'dan

    Sebepler yalnız birer bahane ve perdedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.