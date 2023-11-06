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7 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

37 çeşit ata tohumu tescil edildi

06 Kasım 2023, Pazartesi 17:00
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık olarak ata tohumlarıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini, bu güne kadar tescil edilen 37 çeşit ata tohumunun gen bankalarında koruma altına alındığını söyledi.

Bakan Yumaklı, “Tohumlar Toprakla Buluşuyor” programı kapsamında Konya’nın Selçuklu ilçesi Yazıbelen Mahallesi’ndeki 40 dönümlük bir arazide buğday ekimine katıldı, tarlada traktör sürdü.

Yumaklı, Türkiye’nin birçok ülkeden daha avantajlı bir iklime sahip olduğunu söyledi. Konya’nın önemli üretim yapan kentlerden birisi olduğunu aktaran Yumaklı, “Konya hem tarım toprağı hem üretim açısından birinci sırada. Dolayısıyla bugün burada tohumla toprağın yeni dönem için buluşmasını sağlayacak ilk adımı atmış olduk” diye konuştu. 

Türkiye’de kullanılan her 100 kilogram ürünün 97 kilogramının bu ülkede üretildiğini ve tohum üreten firmaların başarı hikayesi yazdığını vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: “Eğer tarımsal üretimimizi pazar şartları ve iklim şartlarıyla ilgili her türlü hususu dikkate alarak planlarsak, suyla alakalı her türlü hususu dikkate alırsak, 2050 yılında yüz beş milyonu aşacak şekilde simülasyonları yapılan nüfusumuzu, hem de ülkemize gelecek olan yüz milyon civarında ziyaretçimizi besleriz. Hem de ülkemizin en büyük gelir getirici, döviz getirici kalemlerinden en büyük bir kısmını da tarımsal üretim olarak üretmiş oluruz.”

AA

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