375’ten fazla noktada iftar sofrası kurulacak

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ramazanda 375’ten fazla noktada afetzedeler için iftar sofrası kurulacak. İçişleri Bakanlığınca depremlerin ardından bölgede görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, afetzedelerin üç öğün yemek ihtiyacını sağladıklarını söyledi.

Günlük 1 milyon kişilikten fazla yemek hizmeti sunduklarına işaret eden Dağlı, bugüne kadar yaklaşık 47 milyon kişilik yemek hizmeti verdiklerini vurguladı. Ramazanda iftar çadırları oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Dağlı, “Şehrimizin ana arterlerinde iftar çadırları açılabilecek yerlerimizi belirledik. Bu manada planlamalarımızı yaptık. Ramazanda 375’ten fazla noktada iftar sofraları kurulacak. Bu sayıyı 400’e çıkarmak istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız alanda, depremin ilk günlerinden itibaren Kızılay’ın koordinasyonunda yemek hizmetini devam ettirmekte.” dedi.

İftar çadırı kurmak isteyen ve kendileriyle irtibata geçen belediyelere gereken kolaylığı sağladıklarını anlatan Dağlı, “İsteyen vatandaşlarımız iftar çadırlarında masa sandalyelere oturmak suretiyle iftarlarını açabilecek. Ramazanın maneviyatı, bereketi ayrı bir husus. Bu manada milletimizin çok fazla teveccüh gösterdiğini biliyoruz. Ramazanda manevi programlar da yine yapılacak.” diye konuştu.