38 yıldır muhtar

Niğde’de yaşayan 80 yaşındaki Rüstem Kaplan, ilk kez 1984 yılında seçildiği Eskisaray Mahallesi muhtarlığını ilerleyen yaşına rağmen yorulmadan sürdürüyor.

Kent merkezindeki en eski mahallelerden, yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Eskisaray’a 38 yıl önce muhtar seçilen Kaplan, ilk günkü azimle görevini yapıyor. 1904 yılında inşa edilen tarihi konaktaki evini aynı zamanda muhtarlık olarak kullanan Kaplan, ilerlemiş yaşına rağmen elinden geldiği kadar mahallelinin her türlü ihtiyacına yetişmeye çalışıyor. Kaplan, 1984’te muhtarlığa seçildiğini söyledi. Görevini 1924’ten beri muhtarlık yapan baba ile oğlundan devraldığını belirten Kaplan, seçimi 7 oy farkla kazandığını aktardı. Kaplan, seçimlerde mahallelinin her işine koşacağına, mühür ve evrak parası almayacağına dair vaatlerde bulunduğunu anlatarak, “Fakir, zengin, çocuk ayırt etmedim. Kapım gece gündüz herkese açık. Muhtarlığı ilk kazandığımda 6 lira maaşım vardı. Sağ olsun bu hükümet maaşımızı asgari ücret yaptı, çalışıyoruz. Niğde’nin en eski mahallesi Eskisaray. Burada doğdum, Selanik muhaciriyim. Babam oradan bekar gelmiş.” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 106

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.