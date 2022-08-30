386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme, Foça, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 386 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, göçmen kaçakçısı 4 kişi yakalandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. 26 Ağustos’ta Çeşme ilçesi Karaada’da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden adaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dikili açıklarında ise geri itilen 5 can salı içerisindeki 116 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. AA

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