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16 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

4,8 büyüklüğünde depremle sallanan Bolu'da son durum?

16 Mart 2023, Perşembe 15:35
Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Başkanı Sezer, depreme ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Düzce ve Sakarya'da da hissedilen deprem nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar, sokağa çıktı.

AFAD Başkanı Sezer: An itibarıyla olumsuz bir durum yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Bolu Valisi Kılıç'ın açıklaması

Bolu Valisi Erkan Kılıç, saha taraması gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Kısa süreli bir sarsıntı hissedildiğini aktaran Kılıç, "Çok şükür olumsuz bir durum yok. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda ise "İlimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şu ana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." diye konuştu.

AA

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