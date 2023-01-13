"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

4 bin tona yakın tehlikeli atığın yurda girişi engellendi

13 Ocak 2023, Cuma 14:09
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Hatay İskenderun'da limana yanaşan bir gemide bulunan 3 bin 800 ton ağırlığında farklı türden tehlikeli atığın ülkeye girişini önledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İskenderun'da limana yanaşan bir geminin taşıdığı yük, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan analizler neticesinde "riskli" bulundu.

Belgeleri kontrol edildiğinde "çinko" olarak beyan edildiği görülen eşyadan numune alınırken, eşyanın liman sahasına indirilmesinin ardından inceleme başlatıldı.

Analiz sonucunda eşyanın cüruf, baca tozu ve kül gibi çeşitli materyallerin karışımından oluştuğu tespit edildi. Söz konusu maddelerin ağır metal içeren tehlikeli atık olduğu, aynı zamanda ithali yasak eşyalardan olduğu belirlendi.

Bu kapsamda 3 bin 800 ton ağırlığındaki atık maddenin Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ülkeye girişine izin verilmedi. Söz konusu eşya için idari yaptırım uygulanarak mahrece iade (çıkış ülkesine/ticaretin yapıldığı ülkeye geri gönderilmesi) işlemleri başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soledar şehri Rusya tarafından kontrol altına alındı

    "Siyahların Hayatı Önemlidir" hareketinin kurucusunun kuzeni, ABD polisinin şok tabancasıyla müdahale sonrasında öldü

    Meteoroloji'den Güneydoğuda'ya sağanak uyarısı

    Antalya'da son 3 günde metrekareye 272 kilogram yağış düştü

    'Ukrayna bayrağı kesinlikle AB üye devletlerinin tüm bayraklarına eşit olacak'

    Rami Kütüphanesi hizmete açılıyor

    İtalya'da benzin istasyonu çalışanları greve gidecek

    Biden'ın ofisinden çıkan "gizli belgeler" için özel savcı atandı

    BM'den milyonlarca çocuk için acil eylem çağrısı

    Seçim öncesi baskı arttı

    Türkiye-İsveç görüşmelerine ilişkin ABD'den açıklama

    Peru'daki protestolarda ölenlerin sayısı 48'e yükseldi

    Adalet korkulan değil, özlenendir

    İsrail, 2 Filistinliyi daha öldürdü

    'PKK/YPG, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayınları döşüyor'

    Erdoğan’a İsrail daveti

    Tüketici karamsar

    Hedef en az 360 vekil

    Tahliyesi gerekenler bırakılmıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    YAŞzedeler: Yargılanmak istiyoruz
    Ali FERŞADOĞLU

    Nur Talebesinin asıl vazifesi ve kıyafeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Haklı gerekçelerle selam alınmayabilir mi?
    Genel

    Adalet korkulan değil, özlenendir
    İbrahim ERSOYLU

    Musibetlerin mesajını okumak
    Mehmet KOVANCI

    NAMAZIN LÜZUMU
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Tek kaptanla geldiğimiz yer
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çekiç kafalı despotlar, muhalifleri çivi gibi görür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.