4 çeşit yemek 50 TL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uygun fiyata sağlıklı yemeğe ulaşabilmesi amacıyla şehrin ilk Kent Lokantası’nı hizmete açtı.

Toplu Taşıma Merkezi’ndeki lokantada, dört çeşit yemek 50 TL’den satışa sunulacak. Açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 20 ilçede ihtiyaca göre kent lokantaları açacaklarını duyurdu. Günlük yaklaşık 500 kişilik yemek kapasitesine sahip Kent Lokantası’nın hizmet girmesiyle “Askıda Yemek” uygulaması da devreye alındı. 50 TL’ye bir öğün yemek satın alarak ihtiyaç sahiplerini sıcak yemekle buluştur-mak isteyen dayanışmacı yurttaşlar, menü satın alıp bağış yapabilecek. Ülkenin derin bir yoksulluğun içinde olduğunu belirten Başkan Akın: “Dar gelirli enflasyona yenik düştü. Orta sınıf yok kadar azaldı. İnanılabilir gibi değil ama ne yazık ki gerçek. Yoksulluk sınırının 66 bin TL olduğu bir ülkedeyiz maalesef. Bu millete ayıptır, yazıktır, günahtır” dedi. Balıkesir - anka

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