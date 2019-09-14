4 ilde sağanak yağış bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgede öğleden sonra, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 5, Erzurum'da 6, Iğdır'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli'de 31, Erzincan'da 29, Iğdır'da 26, Ağrı'da 24, Erzurum'da 23, Ardahan'da 21, Kars'ta 20 derece olacak. AA

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