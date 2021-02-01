4 ile fırtına ve soba gazı zehirlenmesi uyarısı!

Meteoroloji, Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesine karşı uyardı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer saatte 74 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 88 kilometre hızla eseceği belirtildi. Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. AA

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