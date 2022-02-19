4 tenekede 1 teneke kâr

Edirne’de Toprak Mahsulleri Ofisi önünde ucuz yağ kuyruğunda bekleyen vatandaş, “4 tenekede bir teneke kârım var” dedi.

-5 derece ucuz yağ kuyruğu

Zamlara tepki çığ gibi

Edirne’de vatandaşlar Toprak Mahsulleri Ofisi önünde ucuz yağ ve bakliyat alabilmek için kuyruk oluşturdu. Beş kiloluk ayçiçek yağı fiyatının market raflarında 110 TL ile 140 TL arasında değiştiğin söyleyen vatandaşlar, KDV’nin de yüzde 1’e inmesi ile yağı 92,5 liradan alma imkânı buluyor. Önceki gün, TMO önünde bekleyen bir vatanda “Şu sıraya, şu rezilliğe bak. ‘Ben ekonomistim.’ Gör işte Türkiye’nin halini” dedi. Bir başka vatandaş ise “Hesaplı diye geldik. Daha önce almıyorduk. 4 tenekede bir teneke kârım var. Marketlerden alamıyoruz, çok pahalı. Markette 135 lira. Burada 92 buçuk lira” diye konuştu.

Edirne- anka