"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

442 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

19 Aralık 2021, Pazar 15:05
Sivas, Bingöl, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Erzurum, Kars ve Kastamonu'da olumsuz hava koşulları ve kar nedeniyle 442 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Meteoroloji: Doğu'da kar yağışı devam edecek

 

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Ulaş ilçelerine bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

 

Görevli ekipler, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı vesilesiyle, Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı, Kızılırmak ile Kardeşler Tepesi'nde tefekkürlük güzel görüntüler oluştu.

Bingöl'de 130 köy ile ulaşım sağlanamıyor

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Karlıova, Kiğı, Genç, Solhan, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Erzurum-Bingöl kara yolunun ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipleri vardiyalı olarak sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizliyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile ilçelerdeki 25 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karın etkili olduğu Muradiye ilçesinde çocuklar, kızak ve bidonlarla yüksek tepelerden kayarak eğlenceli anlar yaşıyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 2 gündür yağışların etkili olduğunu söyledi.

Yoğun kar nedeniyle 63 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, yolların en kısa zamanda açılması için ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bitlis

Bitlis'te de olumsuz hava koşulları dolayısıyla 50 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 3 köy ve 3 mezraya ulaşım sağlanabilmesi için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Erzurum

Erzurum'da gece başlayan ve sabah şiddetini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 60 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Kars

Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte 2 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Merkeze bağlı 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 4, Digor'da 9, Kağızman'da 6, Sarıkamış'ta 7, Selim'de 11 ve Susuz ilçesinde de 5 köyün yolu yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kastamonu merkeze bağlı 19 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede 3 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon ve 6 ekiple kar mücadelesini sürdürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 295
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    442 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

    Malatya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada son durum?

    Meclis, stokçuluğa karşı mesaiye başlıyor

    Filipinler'de ölü sayısı 75'e yükseldi

    Meteoroloji: Doğu'da kar yağışı devam edecek

    Bolu - Yedigöller yolu ulaşıma kapatıldı

    TURKOVAC hakkında Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan açıklama

    Türkiye'nin 8'inci uydusu Türksat 5B'nin yolculuğu başladı

    İzmir'de çok sayıda ağaç devrildi

    Denizli - Antalya yolunda zorlu saatler

    Bu gidişle daha da fakirleşeceğiz

    İletişim Başkanlığının kart iptal yetkisi yok

    Ekonomik endişeler kalp krizi riskini arttırıyor

    'İlk seçimde gidiyorsunuz'

    'Asgarî ücrette vergi hâlâ yüksek'

    TOBB: Endişeliyiz, acil önlem bekliyoruz

    İsrail’in ‘Filistin’ şiddeti artıyor

    Yunanistan, Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar örüyor

    Vaka sayısı düşüyor

    Taliban'dan Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyaset, diyanet, saltanat ve cihad
    Misbah ERATİLLA

    Hüsmen Hüseyin Duran ve Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Zararın neresinden dönülecek?
    Ahmet BATTAL

    Çin Parodisi değil, AB Prodi’si-2
    Abdullah ŞAHİN

    Âlimin ölümü, âlemin ölümü
    Mehmet KARA

    CHS’nin 4. bütçesi ve “mübarek kurumlar!”
    Adnan NACİR

    TÜİKiye Cumhuriyeti
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyetlerinde görülen terakkî medeniyet-i İslâmiyeden
    Genel

    Bu gidişle daha da fakirleşeceğiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.