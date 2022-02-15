-5 derece ucuz yağ kuyruğu

TMO’nun ucuz ayçiçeği yağ ve pirinç satışları sürüyor. Vatandaşlar da piyasadan daha ucuza yağ ve pirinç alabilmek için TMO’nun satış noktaları önünde saatlerce bekliyor.

TMO’nun Niğde’deki satış noktasının önünde de dün uzun kuyruklar oluştu. Niğdeliler, yağ ve pirinci ucuza alabilmek -5 derecede kuyrukta bekledi. Niğde İl Başkanı Erhan Adem, “Bu vatandaşlar, yağ ve pirinç kuyruğunda. Ucuz yağ ve pirinç almak için -5 derecede kuyrukta bekliyorlar. Daha önce hükümet, ‘Sizin döneminizde yağ kuyrukları var, mazot kuyrukları var, akaryakıt kuyrukları var’ diyordu. İşte geldiğimiz günümüzde vatandaşlar yağ kuyruğunda. Taneyle domates, biber alır hale gelmişiz; memleketin son durumu, vatandaşın son durumu. Hükümet bu durumdan utansın biraz bence” dedi. Niğde - anka

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