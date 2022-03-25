Türkiye nüfusunun beşte birinin sıkıştığı İstanbul’da 50 yılda 43 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yok oldu, yerleşim alanları yüzde 410 arttı. Ormanların yüzde 12’lik kısmı ulaşım, madencilik gibi faaliyetlere ayrılıyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Kuzey Ormanları Araştırma Derneği’nin raporunagöre Kuzey Marmara Otoyolu ile beraber Zekeriyaköy ve Çekmeköy gibi semtler, Kuzey Ormanları’na doğru genişliyor. Dr. Abbas Şahin, “Son dönemde devlet ve kamu aracılığıyla aşırı derecede yol, su, maden ocağı, enerji hattı, katı atık tesisi, mezarlık, ishal hatları şeklinde izinler veriliyor” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 112

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.