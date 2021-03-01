52. yıl heyecanı Isparta’da

Isparta Yeni Asya olarak hem yakın zaman önce neşriyatımızdan çıkan Prof. Dr. Ahmet Battal’ın “Adalet ve Hürriyet” isimli kitabını stajyer avukat, emekli milletvekili-siyasî parti mensupları kesimi ve ilimiz üniversitesindeki akademisyen ve istifade edebileceğini düşündüğümüz bu manadaki kesimlerden başlamak üzere dağıtımına başlandı.

Hem de Kur’ân’ın çağımızdaki en mühim, kıymetli tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı’nın “medyadaki dili” vasfına haiz olan gazetemizin 52. yıl sayısından 500 adet çarşı esnafına dağıtıldı. Isparta Yeni Asya Temsilcisi Mithat Yanmaz “Risale-i Nur’a dair yapılan hizmetlerin inşallah hiç durmadan artarak devam ettirileceği”nin altını çizdi. Isparta-Yeni Asya

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