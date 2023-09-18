53 yılın en sıcak Ağustos’u

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, “2023 Yılı Ağustos Ayı Sıcaklık Raporu”na göre, ortalama sıcaklık 27,1 derece ölçülürken, son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

İç Anadolu’da 25,8 derece, Güneydoğu Anadolu’da 32,6 dereceyle son 53 yılın en sıcak ağustos ayı rekoru kırıldı. 57 noktada da yeni ekstrem (maksimum) sıcaklık gerçekleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış ve meteorolojik kuraklık raporlarının ardından, 2023 yılı ağustos ayı sıcaklık raporunu da yayımladı. Son 33 yılın en az yağışlarının görüldüğü Türkiye’de, sıcaklıklar rekor kırdı. Raporda, 2023 Ağustos ayında 57 yeni ekstrem sıcaklık gerçekleştiğine yer verildi.

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