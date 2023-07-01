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54 bin 348 metrekare gürültü bariyeri daha yapılacak

01 Temmuz 2023, Cumartesi 15:09
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şehirlerde gürültü kirliliğini en aza indirmek için çalışmalara devam ettiklerini ve gürültü kirliliğini en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

Gürültü bariyerlerinin miktarını arttırdıklarını vurgulayan Özhaseki, 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladıklarını, 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ettiklerini açıkladı.

66 ilin gürültü haritası, 24 ilin de gürültü eylem planı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasında da gürültü ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 66 ilin gürültü haritası ile 24 ilin gürültü eylem planının tamamlandığı aktarıldı ve Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare gürültü bariyeri yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

"Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" kapsamında kentlerde gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü, akustik planlamanın yapılması, sessiz alanların korunması amacıyla gürültü haritaları hazırlanarak çevresel gürültü eylem planları oluşturulduğu belirtilen açıklamada, eylem planları kapsamında belirlenen bölgelerde özellikle kara yolu ve demir yolu kaynaklı gürültünün azaltılması için gürültü bariyeri uygulamalarının hayata geçirileceği kaydedildi.

65 bin 601 metrekare gürültü bariyeri şehirlere kazandırılacak

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı'nda yer alan, yerel yönetimlerce yapılacak gürültü bariyeri projelerine, bakanlıkça finansal destek sağlandığı ifade edildi.

Ümraniye Millet Bahçesi E-80 kara yolu mevkisinde 5 bin 737, Çekmeköy ilçesi 0-6 Çevre Yolu-Doğa Parkı Yanı Şile Yolu mevkisinde 4 bin 100, Konya-Adana Çevre Yolu Adliye Sarayı önü civarında 1416 olmak üzere toplam 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerinin tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, İstanbul Ümraniye'de 19 bin 530, Başakşehir'de 10 bin 500, Gaziantep'te 18 bin 336, Konya'nın Karatay ilçesinde 5 bin 982 metrekare olmak üzere toplam 54 bin 348 metrekare gürültü bariyeri proje çalışmalarının sürdüğü dile getirildi.

Açıklamada, onaylanan projeler tamamlandığında, 65 bin 601 metrekare gürültü bariyerinin şehirlere kazandırılacağı vurgulandı.

AA

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