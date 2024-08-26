55 yıllık kooperatif kapandı

Trabzon Tonya ilçesinde 1969 yılında kurulan ve bölgedeki süt üreticisinin önemli gelir kaynağı olan Tonya ve Bütün Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Tonya Koop), süt alımlarını durdurduğunu ve süt fabrikasının kapatıldığını açıkladı.

50 bin üretici de ortada kaldı. Üreticiler kooperatifin kapatılmasına tepki gösterirken Tonya şehir merkezinde basın açıklaması yaptı. Kooperatif yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan üyeler, ayrıca imza da toplayarak, kooperatifin kapatılmaması için mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu. MA’nın haberine göre, Tonya Koop eski yönetim kurulu başkanlarından ve uzun yıllar yöneticiliğini yapan Hasan Kalyoncu, “Süt fabrikasının kapanması ile süt üreticileri çevredeki özel kuruluşların insafına terk edildi. Süt fiyatlarının belirlenmesinde, kooperatif üreticiyi korurken özel kuruluşlar artık alternatifsiz kaldı. Hayvancılık giderek zor durumda kalacak” dedi. Haber Merkezi

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