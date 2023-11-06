6 ayda 2 milyona yakın araç geçti

YENİ ZİGANA TÜNELİ SÜRÜCÜLERE KONFORLU ULAŞIM SAĞLIYOR

Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum’a bağlayan Yeni Zigana Tüneli’ni 6 ayda 1 milyon 986 araç kullandı. “Yapım metodolojisi” kategorisinde en iyi proje seçilen Yeni Zigana Tüneli, virajlar ve rampaların yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri ortadan kaldırarak sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Zigana Dağı’nın eteğinde 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli, 3 Mayıs 2023’te ulaşıma açıldı. Tünel, Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşürdü. AA

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