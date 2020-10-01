6 il için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün ve yarın 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da rüzgarın, güneybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve aralıklı kısa süreli fırtına (60-70 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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