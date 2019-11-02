63 araca çakarlı lamba cezası

Çakarlı lamba kısıtlaması 1 Kasım itibariyle başladı.

İstanbul’da bir günde usûlsüz kullanım sağlayan 63 araç sürücüne 126 bin 252 lira para cezası kesildi. Tüm Türkiye’de dün itibariyle başlayan çakarlı lamba denetiminin ilk gününde İstanbul’da, “Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak” gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4’er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, “Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak” gerekçesiyle 10 sürücüye ise 108’er liradan toplam bin 80 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Okunma Sayısı: 105

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.