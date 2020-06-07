65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar nefeslendi

Yurt genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında yeniden sokağa çıktı. Yurt genelindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar tedbirler eşliğinde yeniden nefes almış oldu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vakitlerini evlerinde geçiren 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün 14.00-20.00 saatlerinde arasında uygulanan serbestlik çerçevesinde 14.00 itibarıyla dışarı çıkmaya başladı.

İstanbul'da Kalamış, Fenerbahçe Parkı'nda 65 yaş üstü vatandaşlar, maskelerini takıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak parklarda yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar ağaç altında gölgelenip istirahat ederken, bazı yaşlı vatandaşlar da refakatçileri eşliğinde yürüyüş yaptı, sahil kenarında denizi izledi.

65 yaş ve üstü vatandaşlar, Beşiktaş ve Ortaköy sahilinde güneşli havanın tadını çıkardı, bazı vatandaşlar ise Maçka Parkı'nda çimlere uzanarak dinlendi.

Sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşların bir kısmı Gülhane Parkı’nda çimenlere uzandı.

Sarayburnu sahilinde ise bazı 65 yaş üzeri vatandaşların denize girdiği görüldü.

Bakırköy sahilinde sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar banklarda güneşlenip yakınlarıyla sohbet etti.

Risk grubunda oldukları için haftada bir kez sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşların birçoğunun maskeli olduğu gözlenirken, bazı vatandaşlar maskesiz yürüyüş yaptı.

Benzer şekilde vatandaşların çoğunun sosyal mesafeye dikkat ettiği görülürken, zaman zaman kuralın ihlal edildiği anlar da oldu.