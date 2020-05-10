65 yaş ve üzeri vatandaşlar nefes aldı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, uzun bir aradan sona ilk kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

Taksim, Nişantaşı ve Şişli'de evlerinden çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları egzersiz yapmayı da ihmal etmedi. Vatandaşların maske taktığı ancak bazılarının sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

Fatih'te parklarda ve yeşil alanlarda güneşlenen vatandaşların yanı sıra para çekmek için ATM'lere gidenler vardı.

Silivri'de de vatandaşlar sahile yakın bölgelerde ve ağaçlık alanlarda yürüyüş yaptı.

Anadolu Yakası

Kadıköy'de uzun aradan sonra dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da yürüyüş yapmayı, parklarda güneşlenmeyi ve egzersiz yapmayı seçti.

Beykoz'da sahilde yürüyüş yapan, banklarda ve yeşil alanlanda dinlenen vatandaşların bazıları ise yanlarına refakatçi olarak eşlerini veya torunlarını aldı.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sahildeki vatandaşlara evlerinden yürüyüş mesafesi uzaklaşmaya izin verildiği ve sahilde yürüyüş yapmanın yasak olduğu uyarılarında bulundu. Polis sosyal mesafe konusunda da uyarı yaptı.

Bu arada, Üsküdar-Harem sahili boyunca yoğunluk görüldü. 65 yaş ve üstü vatandaşların bir bölümü daha önceden haberleşerek bugün sahilde buluşurken, bazı vatandaşlar kuşları besledi. Dışarı çıkanlar ayrıca, bol bol fotoğraf çekti ve özçekim yaptı.

İzmir

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de İstanbul'un ardından en fazla 65 yaş üstü nüfusa sahip İzmir'de, sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan çok sayıda kişi, sahil kesiminde yürüyüşü tercih etti.

Maske takan ve sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet edenler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Bostanlı, Karşıyaka ve Bayraklı sahil kesiminde gezdi.

Bazı bölgelerde yoğunluk yaşandı.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

Emekli imam 75 yaşındaki İbrahim Aslan, yasaklara uyarak uzun zamandır dışarı çıkmadığını söyledi. İstisna uygulanması kapsamında sokağa çıktığını aktaran Aslan, kendileri için tanınan sürede hava almak için etrafı gezeceğini belirtti.

Niğde

Niğde'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı kişiler, kent merkezine gelerek yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Şadırvan Park'ta yürüyüş yapan 77 yaşındaki Arif Erkan, yaklaşık 2 aydır dışarıya çıkmadığını anlatarak "Bugün dolaşacağım, yapabilirsem alışveriş yapacağım, yapamazsam evime gideceğim. Dışarı çıkmak bizim için çok iyi oldu ama herkesin kurallara uyması gerekiyor." dedi.

Yozgat

Yozgat'ta da 65 yaş üstü vatandaşlar saat 11.00 itibarıyla sokağa çıktı. Vatandaşların bazıları alışveriş yaparken, kimi de banka ATM'lerinden maaşlarını çekti.

70 yaşındaki Hüseyin Koç, evde sıkıldıklarını, bu nedenle verilen iznin çok iyi olduğunu belirten Koç, "50 gündür evdeyiz, perişan olduk, şimdi de izin verildi, bol bol gezeceğim." dedi.

Konya

Konya'da saat 11.00'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri gözlendi. Maske ve eldiven takarak eşleriyle beraber sokağa çıkanlar, evlerine yakın parklarda dolaştı. Bazı kişiler ise evlerinin önünde oturmayı tercih etti. Uzun sürenin ardından ilk defa dışarı çıkan 65 yaş üstü kişiler, saat 15.00'te evlerine geri dönecek.

Eşiyle birlikte sokağa çıkan Musa Uslu (68), yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 gündür dışarı çıkamadığını söyledi. Yaşlılara tanınan 4 saatlik serbestliğin kendilerine iyi geldiğini belirten Uslu, "Evde otura otura çok kilo almıştık. Yürümek iyi gelecek." dedi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun zamanın ardından sokağa çıktı. Kent Meydanı başta olmak üzere park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı.

Aksaray

Aksaray’da uzun süredir evde kalan 65 yaş üstü vatandaşların yasağın kalkmasıyla sokağa çıktıkları görüldü. Maske ve eldiven kullanarak sokağa çıkan yaşlılar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ulu Cami çevresinde sosyal mesafeye dikkat ederek güzel havanın keyfini çıkardı.

Karaman

Karaman'da ise Kovid-19 ile mücadele sürecinde, uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 11.00 itibarıyla sokağa çıkmaya başladı. Evlerinin yakınlarındaki parklara çıkan bazı kişiler, güneşli havanın tadını çıkardı. Maske takarak sosyal mesafe kuralına riayet eden vatandaşların evlerinden uzaklaşmadıkları görüldü.

Kayseri

Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere parklarda, caddelerde, mahallelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

Dışarı çıkan vatandaşların bisiklete bindiği, türkü söylediği, yürüyüş yaptığı ve aralarında sohbet ettiği görüldü.

Kırşehir

Kırşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar, uzun bir aradan sonra ilk defa pazar yeri, meydanlar ve parklarda zaman geçirdi.

Kırşehir Kapalı Pazar Yeri'ne gelen vatandaşlar, ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske verilerek tezgahların olduğu alana alındı. Çocukları ve torunlarının rehberliğinde pazara gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, kısa süreliğine de olsa alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi Meydanı, Gazi Park ve farklı mahallelerdeki parklara giden vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Sakarya, Bolu ve Düzce

Sakarya, Bolu ve Düzce genelinde saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uyup maske taktığı görüldü.

Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kentin en işlek yerlerinden ve dinlenme alanlarında bol bol yürüyüş ve spor yaparak vakit geçirdi.

Bolu'da yürüyüş yollarına çekilen bantlar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Yaşlılar parka gelerek yürüyüş yaptı.

Düzce'de 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, bariyer ve şeritlerle yaya ve araç trafiğine kısıtlama getirilen Anıtpark Meydanı, Avni Akyol Parkı ve İstanbul Caddesi'nde yürüyüş yapmayı tercih etti.

Edirne

Edirne'de bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları yürüyüş yaptı, evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.

Bazı yaşlılar yolda gördükleri arkadaşlarıyla tokalaşmak yerine sosyal mesafe kuralına uyarak ellerindeki bastonları havaya kaldırarak selamlaştı.

Kırklareli

Kırklareli'nde yaşayan 78 yaşındaki Nazmiye Kılıç, sokağa çıkarak bir süredir görüşemediği ablası 80 Yurdanur Yastın ile çocuk parkında buluştu.

Sosyal mesafe kuralını gözeterek bir süre yürüyüş yapan iki kardeş, uzun aranın ardından buluşmanın heyecanını yaşadı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da yaşayan 81 yaşındaki Sevim Cinci de uzun aradan sonra dışarı çıkabildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kısa da olsa dışarı çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Cinci, "Uzun süredir dışarı çıkamadığımız için sıkılmıştık. Kısa da olsa dışarı çıkabildiğim için çok mutluyum. Dışarı evimin önünde yürüyüş yapabilmek çok iyi geldi. Ruhen de dışarı çıkmak beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Aydın

Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan Aydın'da sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar dışarıda yoğunluk oluşturdu.

Denizli

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı çevresinde yürüyüş yaptı.

Bazı kişiler de Delikli Çınar Yeni Cami avlusunda oturdu.

Manisa

Manisa il merkezinde Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül Caddeleri, Ulu Park, Emekliler Parkı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki 11 noktada parklara ve meydanlara gelen 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.

Uşak

Uşak'ta 65 yaş üstü vatandaşlar, kent merkezindeki İsmet Paşa Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar parklarda arkadaşlarıyla bir araya gelerek sosyal mesafe kuralları içerisinde sohbet etti.

Antalya

Antalya'da, özellikle deniz manzaralı parklarında yürüyüş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bazı yaşlılar bisiklete bindi, bazıları ise banklarda oturup denize seyrederek vakit geçirdi. Tekerlekli sandalyedeki bazı yaşlılar da yakınlarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini yaşadı.

Muğla

Muğla'da yapılan çağrıya kulak vererek evde kalanlar sayesinde 65 yaş ve üstü kişiler rahatlıkla sokaklarda yürüyüş yapıp parklarda güneşlendi.

Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Marmaris ilçesinde ise sahiller ve yürüyüş yolları bir günlüğüne yaşlılar için açıldı. İlçede 65 yaş ve üstü kişilerle kronik hastalığı olanlar sahil ve yürüyüş yollarında sosyal mesafe kuralına riayet ederek gezdi. Diğer kent sakinleri ise büyük çoğunluğu yaşlılara saygı için sokağa çıkmadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent meydanında yürüyüşe çıkanlara çiçek verdi, annelerin de gününü kutladı.

Ortaca ilçesinde uzun bir aradan sonra sokağa çıkanlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü kişiler güneşlendi.

Isparta ve Burdur

Isparta ve Burdur'da da 65 yaş ve üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanlar kendileri için tanınan 4 saatlik sokak çıkma esnekliğini park ve sokaklarda yürüyüş yaparak değerlendirdi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla sohbet etti bugünü iyi değerlendirmelerini söyledi.

Trabzon

Trabzon'da dışarı çıkan bu kapsamdaki vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yürüyüş yaptı.

Maske taktıkları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri görülen vatandaşlar, araçlardan günlük gazeteler satın alarak parklarda zaman geçirdi.

Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerindeki kapalı iş yerlerinin vitrinlerine bakan vatandaşların, Anneler Günü dolayısıyla yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüntülü görüştüğü gözlendi.

Ordu

Ordu'da da saat 11.00 itibarıyla uzun aranın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, sahil ve parklarda yürüyüş, spor aletlerinde egzersiz yaparken kimileri ise banklarda oturmayı tercih etti.

Sahilde yürüyüş yapanların sosyal mesafeyi koruduğu, çoğunun maske kullandığı gözlemlendi.

Bazı vatandaşların ATM'lerden para çektiği kentte, polis ve bekçiler vatandaşların yoğun kullandığı park ve sahil kesimlerinde yaya olarak devriye attı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de serbestlikten yararlanmak için saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan vatandaşlar, 15 Temmuz Zafer Meydanı ile Fatih Parkı'nı tercih etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü.

65 yaşındaki Sami Demir, yaklaşık 60 gündür sokağa çıkmadığını belirterek, "Bugün hava da güzel. Biraz gezip bacaklarımızın açılmasını sağlayacağız. Bu karar bizim sağlığımız için. İnşallah tez zamanda bu virüsten kurtuluruz." diye konuştu.

Bayburt

Bayburt'ta sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek evlerinden ayrılan yaşlılar, soluğu kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi ile Çoruh Nehri kenarındaki yürüyüş alanlarında aldı.

Arkadaşlarıyla buluşarak, nehrin etrafında tur atıp sohbet eden yaşlılar, güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı.

Giresun

Giresun'da havanın güneşli olmasını da fırsat bilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, işlek noktalarda yoğunluk oluşturdu.

Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlileri, cadde ve meydanlarda oluşturulan kontrol noktalarında dışarı çıkanlara maske dağıtarak vatandaşları sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarıyor.

Artvin

Havanın soğuk olması nedeniyle çok fazla kişinin sokağa çıkmadığı Arvin'de, dışarı çıkanlar da bir süre yürüyüş yaptıktan sonra evlerine döndü.

Rize

Rize'de vatandaşların büyük bölümü camilere giderek sosyal mesafe kuralına uyarak vakit namazı kıldı. Bazıları ise parklarda vakit geçirdi.

Uzun aranın ardından sokağa çıkan 68 yaşındaki Necati Yılmaz, 12 Mart'tan bu yana ilk kez sokağa çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Erzurum

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu Erzurum'da sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşların genel kurallara uyup maske taktıkları görüldü. Söz konusu vatandaşlar, Yakutiye ve Havuzbaşı Kent Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı, evlerine yakın semtlerdeki marketlerden alışveriş yapıp parklarda dinlenme fırsatı buldu.

Kars

Kars'ta ise Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, soğuk havaya rağmen Kars Kalesi eteklerindeki tarihi alanlar ile kent meydanında yürüyüş yaptı.

Bursa

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sokağa çıkanların öncelikli tercihi, sahil bölgeleri oldu.

Sahili boydan boya yürüyen vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kütahya

Kütahya'da, saat 11.00'den itibaren sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri gözlendi.

Bazı kişiler, kentin hareketli bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi ve civarında yürüyüşe çıktı. Bazıları da cami avlularında oturup sohbet etti.

Bilecik

Bilecik'te 65 yaş üzeri kişiler, banklarda sosyal mesafeye uyarak birbirleriyle sohbet etti.

Kısıtlamanın ardından ilk defa sokağa çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerde güneşli havanın tadını çıkardı.

Pazaryeri ilçesinde de vatandaşlar yürüyüş yaptı ve parklarda oturdu.

Adana

Adana'da sosyal mesafeyi koruyup, maske takan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokak, bulvar ve parklarda yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi, üstü açık otobüsle şehir merkezinde tur atarak vatandaşlara müzik dinletisi sunup karanfil dağıttı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, müzik eşliğinde oynayıp eğlendi.

Hatay

Hatay'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yürüyüş ve egzersiz yaptı.

71 yaşındaki Mehmet Nur Omak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasağın başından bu yana kurallara harfiyen uyduklarını ve evden çıkmadıklarını belirtti.

Mersin

Mersin'de belirlenen saatlerde sokak, cadde ve meydanlara çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Yürüyüş ve egzersiz yapan vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Polis ekipleri de kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.