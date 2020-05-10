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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

10 Mayıs 2020, Pazar 12:38
Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

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Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

Emekli imam 75 yaşındaki İbrahim Aslan, yasaklara uyarak uzun zamandır dışarı çıkmadığını söyledi. İstisna uygulanması kapsamında sokağa çıktığını aktaran Aslan, kendileri için tanınan sürede hava almak için etrafı gezeceğini belirtti.

78 yaşındaki Ali Ocak ise kendilerine tanınan zamanda gezinti yapacağını ifade etti.

Niğde

Niğde'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı kişiler, kent merkezine gelerek yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Şadırvan Park'ta yürüyüş yapan 77 yaşındaki Arif Erkan, yaklaşık 2 aydır dışarıya çıkmadığını anlatarak "Bugün dolaşacağım, yapabilirsem alışveriş yapacağım, yapamazsam evime gideceğim. Dışarı çıkmak bizim için çok iyi oldu ama herkesin kurallara uyması gerekiyor." dedi.

77 yaşındaki Fahrettin Coşkun ise dışarı çıkmanın güzel olduğunu, kurallara riayet ettiklerini, saat 15.00'e kadar yürüyüş yapacağını ve dışarıda dinleneceğini aktardı.

Yozgat

Yozgat'ta da 65 yaş üstü vatandaşlar saat 11.00 itibarıyla sokağa çıktı. Vatandaşların bazıları alışveriş yaparken, kimi de banka ATM'lerinden maaşlarını çekti.

70 yaşındaki Hüseyin Koç, evde sıkıldıklarını, bu nedenle verilen iznin çok iyi olduğunu belirten Koç, "50 gündür evdeyiz, perişan olduk, şimdi de izin verildi, bol bol gezeceğim." dedi.

Eşi ile alışverişe çıkan 75 yaşındaki Osman Yüksel de üzün bir süreden sonra dışarı çıkmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

AA

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