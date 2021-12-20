"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

708 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor

20 Aralık 2021, Pazartesi 12:04
Doğu Anadolu'da etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 708 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar ve tipi ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Kar ve tipiden dolayı bir çok köy yolunun ulaşıma kapandığı kentteki bu yolların çoğunluğu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Okulların kent genelinde bugün eğitime ara verdiği ilin Akyaka ilçesinde kardan kapanan 2 köy yolunu açma çalışmaları ise sürüyor.

Şehirde soğuk hava sebebiyle de dereler ve akarsular buzla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de sabah saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Alisofu köyü mevkisinde görüş mesafesinin 15 metreye düşmesi dolayısıyla araçlar güçlükle ilerleyebildi.

İlçede bazı sürücüler yağışın yoğun olduğu yollarda kara saplanan arabalarını diğer vatandaşların yardımıyla çıkarabildi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kentteki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum

Erzurum'da dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle 525 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi görevli ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Soğuk havanın etkisiyle de bazı cami şadırvanları dondu, yol ve kaldırımlar kısmen buzla kaplandı.

Büyükşehir belediyesi ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de 144 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kardan dolayı Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde bugün yüz yüze eğitime ara verilen Tunceli'de de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezine bağlı 11 köy yolu ile ilçelerden Çemişgezek'te 2, Hozat'ta 14, Mazgirt'te 18, Nazımiye'de 20, Ovacık'ta 34, Pertek'te 5, Pülümür'de ise 40 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Görevli ekipler, 144 kapalı köy yolunu ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

Erzincan'da 37 köy yolunda ulaşım sağlanmıyor

Erzincan'da kar ve tipi kent merkezi ve yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan il merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 7, Kemaliye'de 5, Refahiye'de 10, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 5 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmalarını 9 ekip, 12 greyder, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.

AA

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    708 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor

    Aydın - Didim'de doktoru darbeden kişi gözaltına alındı

    İş dünyası tedirgin... İktidar kulak tıkadıkça kriz büyüyor

    Pandemi göçmen karşıtlığını tetikledi

    Halit Rüzgar ve Ethem Kara dualarla

    Yeni Bakana AKP’den de tepki

    Çocuklara kaç yaşında telefon alınmalı?

    Avrupa kısıtlamaları tekrar getiriyor

    Herkes asgari ücretli olacak

    İngiltere'de mülteci karşıtı yasa tasarısına tepkiler büyüyor

    Haftanın maçı beraberlikle tamamlandı

    Türkiye'de son 24 saatte 171 kişi vefat etti

    Marmara'ya soğuk hava uyarısı

    Konya'da eğitime kar arası

    Çin ölçeğinde demokrasi

    Erdoğan’a destek dindarlarda da düşüyor

    Çözüm, seçim ve iktidarın değişmesi

    İdlib'de çadır kentler sular altında

    Aselsan Qatar tartışması

    “Geçinemiyoruz” mitingleri artıyor

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Her şeyini kaybedermiş!
    Yeni Asya'dan Size

    Şartlar daha da ağırlaşırken hizmetlerimiz
    Risale-i Nur'dan

    Derd-i maişetin artması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İş dünyası tedirgin... İktidar kulak tıkadıkça kriz büyüyor
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Emirdağ’da zulmün zirve halleri
    Genel

    Halit Rüzgar ve Ethem Kara dualarla
    İlimdar Kaya

    Güler misin, ağlar mısın?
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’ın başarısındaki sır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.