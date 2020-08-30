75 il için sarı alarm: Çöl sıcakları geliyor

Meteoroloji Uyarı sistemine göre Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin dışındaki iller için hava sıcaklıkların yükseleceği belirtildi.

Verilere göre hafta sonu ülke genelinde hava sıcaklıklarının artarak Karadeniz’e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 75 ile sarı uyarı yayınladı. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin dışındaki iller için geçerli olan uyarıda hava sıcaklıkların yükseleceği ifade edildi. Önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıdığı duyuruldu. Meteoroloji, sarı uyarı için yaptığı açıklamada “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” dedi.

Okunma Sayısı: 113

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.