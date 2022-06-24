77 yıldır kimliksiz yaşıyor

Adana’nın Yüreğir ilçesinde nüfus cüzdanı olmayan ve çevresindekilerin ‘Fatma nine’ dediği kadın, doğduğu 1945 yılından bu yana kimliksiz yaşıyor.

Urfa’da 1945 yılında dünyaya gelen 77 yaşındaki Fatma isimli kadın, annesi Elif ve babası Hasan’ın nüfus cüzdanı olmadığı için kimlik alamadı. 1975 yılında aynı mahallede kendisi gibi nüfus cüzdanı olmayan Ekrem ismindeki komşusu ile dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan Fatma, çocukları olmayınca, kocasıyla iş bulmak için Adana’ya taşındı. İnşaatlarda çalışan Fatma’nın eşi Ekrem ne oy kullandı ne de askere gitti. Hastalandıklarında komşularının ilaç getirdiği çifte, hiçbir zaman kimlik kontrolü de yapılmadı. Hiçbir kayıtları olmadan yıllarca kimliksiz yaşayan çifte, komşuları yardım etti. Haber Merkezi

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