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19 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

8-15 Ağustos’ta 447 bin sürücüye ceza kesildi

19 Ağustos 2024, Pazartesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 8-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında 1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini, 447 bin 672 sürücüye ceza kesildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye genelindeki denetimlerde, 8-15 Ağustos’ta 1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 134 bin 588, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 165, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 772, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 102 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 710 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 447 bin 672 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Ankara - anka

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