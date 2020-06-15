8 bin 118 haneye antikor testi

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), koronavirüsle mücadele için başlatılan ‘Toplum Tarama Çalışması’ ile bilinmeyen vak’a sayılarını da tesbit etmeyi amaçlıyor.

Uygulama kapsamında sağlık ekipleri, TÜİK’in belirlediği adreslere giderek kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testini gerçekleştiriyor. Kandaki antikor düzeyi kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vak’a olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi değerler ayrı ayrı raporlanıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve TÜİK ülke genelinde 153 bin hanede bu testleri gerçekleştiriyor. İstanbul’da ise 8 bin 118 hane için filyasyon ekipleri oluşturuldu.

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