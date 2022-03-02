"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

8 şehirde eğitime ara verildi

02 Mart 2022, Çarşamba 22:30
Denizli, Isparta ve Afyonkarahisar'da kent genelinde, Muğla ve Konya'nın ise bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Sinop'ta da yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Bu yüzden kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Isparta

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada da kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Hava sıcaklığının da gece saatlerinde eksi derecelere düşeceğinin belirtildiği açıklamada, "İl genelinde 3 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Ayrıca kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz."

Konya

Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir ve Bozkır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak. 

Muğla

Muğlanın Kavaklıdere, Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

​​​​​​​Sinop

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik verilere göre kentte kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağış beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkati olmaları istendi. ​​​​​​

Burdur

Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kent genelinde yoğun kar yağışı görülmesi nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı bugün Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim okullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği bildirildi.

Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların da yüz yüze eğitimlerine bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete bir gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve 15 altı çocuğu olan kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kütahya

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle Dumlupınar ilçemizde 3 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

AA

Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Helalleşme zirvesi

    Mağduriyetler nasıl giderilecek?

    Benzin ve motorine bir büyük zam daha

    Enerji zamlarında Avrupa’yı üçe katladık

    Ümitvar olalım

    Cezaevi şartları insan onuruna uygun olmalı

    Yeni Asya boyun eğmedi

    Gıda fiyatları artacak

    Rusya, Kiev'de tren istasyonu civarını hedef aldı

    Rusya ile Ukrayna Brest'te görüşecek: "Karşılıklı anlayışa ulaşılan öneriler var"

    8 şehirde eğitime ara verildi

    Kayserispor, Beşiktaş'ı eledi

    Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde

    Son 24 saatte 189 kişi öldü, 56 bin 780 vaka kayıtlara geçti

    MEB: Okullarda salgın tedbirlerine uygun sosyal etkinliklere izin verilecek

    Rusya'yı kınayan karar tasarısı BM'de kabul edildi: 5 ülke ''hayır'' derken 35 ülke çekimser kaldı

    Uluslararası Af Örgütünden dünyaya Ukrayna çağrısı

    'Ukrayna'dan kaçanlar uyruğuna veya derisinin rengine bakılmaksızın AB'ye alınmalıdır'

    Dünyanın gözleri Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 2. turunda

    HES kodu uygulaması kaldırıldı, açık havada maske yok, kapalı ortamda 'havalandırma' şartı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sıra sandığın getirilmesinde
    Ali FERŞADOĞLU

    Çektirdiklerinizin aynısını çekersiniz
    Genel

    Ümitvar olalım
    Genel

    Mağduriyetler nasıl giderilecek?
    Ahmet BATTAL

    Harp belâsı ve sulh ihtiyacı
    Mikail YAPRAK

    Bir “son şahit” de Avusturya’dan uğurladık
    Genel

    Yeni Asya boyun eğmedi
    Genel

    Cezaevi şartları insan onuruna uygun olmalı
    Genel

    Benzin ve motorine bir büyük zam daha
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.